Através de sua conta pessoal na rede social Facebook, o vereador Jabá Moreira (PRP) chamou de “absurdo” o aumento de 12% na tarifa de água realizado, por decreto, pela prefeita Glaucione Rodrigues (MDB), na última semana no município de Cacoal.

Em vídeo, ele mostrou sua indignação e afirmou que um grupo de parlamentares se movimenta para derrubar o decreto, já que o mesmo deveria ser analisado e votado na Câmara de Vereadores.

Afirmou que o Serviço Autônomo de Água e Esgosto (SAAE) está bem equipado, tem um bom orçamento próprio, já que todas as casas têm hidrômetros, e não vê necessidade do aumento na conta de água. “Se não tomarmos cuidado, o SAAE vira Energisa também”, alerta.

Para o vereador, o aumento na tarifa representa um presente aos cacoalense, se referindo ao dia 26 de novembro em que se comemora o aniversário do município. “A prefeita aumentou em 12%, caladinha, sem falar com ninguém, nem com a Câmara. Vamos suspender esse decreto nem que fosse na Justiça. É um belo presente aos cacoalenses no aniversário do município. Ato de falta de respeito com a população de Cacoal”, encerrou.

>>> VEJA, ABAIXO, O VÍDEO NA ÍNTEGRA: