Desde o dia 04 de novembro a escola Alvares de Azevedo de Vilhena com a equipe masculino, está na capital baiana participando do II Campeonato Brasileiro Escolar de Basquete 3×3.

A equipe masculina foi além das expectativas, pois foi 1° colocada do grupo “F” com três vitorias contra MG, BA e PB, e nas quartas-finais perderam para Alagoas por um placar de 09×08.

E indo para as disputas entre 5º a 8º lugar consagraram-se em 6º lugar do Brasil, entre os 26 estados mais o Distrito Federal, sendo que a cidade sede participou com duas equipes totalizando 28 participantes.

A Confederação Brasileira do Desporto Escolar CBDE viabilizou todas as passagens, hospedagens e alimentação para os mais de 450 atletas. Já em Rondônia, a Federação de Esporte Escolar viabilizou junto o apoio da EUCATUR e da Secretaria do Estado de Educação – SEDUC.

“Quero parabenizar a todos os atletas que deram o seu melhor representando suas escolas, seu município e o estado de RO. E também agradecer as escolas que aos poucos estão aderindo os trabalhos desenvolvidos da FEERO”, disse o presidente da FEERO, professor Antônio Marques Nunes.