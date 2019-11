O acidente aconteceu na noite deste sábado, 09, na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), no bairro Moises de Freitas, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor da motocicleta Honda Fan de placa NCH-7183/Vilhena, seguia pela Avenida Dedimes Cechinel, sentido, BR-174, e lava na garupa uma passageira, quando ao chegar próximo ao cruzamento com Avenida Melvin Jones, bateu na traseira de uma caminhonete S10 que estava estacionada com uma bitoneira na carroceria.

No impacto, o motociclista ficou ileso. Já a passageira bateu a cabeça no para-choque da picape e sofreu um corte na testa. Ela foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.