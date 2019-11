Um ônibus, que seguia de Porto Velho (RO) até a capital do Mato Grosso, foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aproximadamente às 10h00 deste sábado, 10. A fiscalização ocorreu no km 1 da BR-364, na cidade de Vilhena (RO).

Enquanto entrevistavam os passageiros, os policiais notaram que um homem, de 37 anos, estava inquieto e incomodado com a presença dos agentes. Questionado, o indivíduo afirmou que levava alguns pertences no bagageiro do veículo, dentre eles estava um puf, no interior do qual a equipe encontrou um tablete de maconha, pesando cerca de 2,300 kg.

O homem, que é morador da capital de Roraima, afirmou à guarnição policial que levaria o entorpecente de Manaus (AM) até a rodoviária de Cuiabá (MT), onde faria a entrega. Após ser preso em flagrante, pela prática do crime de tráfico de drogas, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.