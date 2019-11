O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 11, no cruzamento da Avenida Vitória Régia com a Rua das Rosas, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar Trânsito (P-trân), o condutor do veículo Volkswagen Gol de placa KGP-4107/Magé-RJ, seguia pela Avenida Rondônia, sentido BR-364, quando ao chegar no cruzamento, uma motocicleta que trafegava pela Rua das Rosas, sentido BR-174, teria avançado a preferencial, causando a colisão.

No impacto, o motociclista sofreu escoriações nos braços e foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Porém, se recusou a ser levado para o Hospital Regional de Vilhena.

A P-trân isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletem de ocorrência.