O workshop promovido pela marca Stella aconteceu na sexta-feira 08, no auditório da Sicoob Credisul de Vilhena, e contou com a participação do engenheiro eletricista Elvis Souza, também proprietário da loja de iluminação Lummia, responsável por organizar o evento.

Além dos acadêmicos, participaram do workshop a coordenadora do Núcleo de Ciências Exatas Ana Carolina Lacerda, e os professores de engenharia civil Evandro Medeiros e Fagner dos Santos.

Durante o evento foram apresentadas diferentes soluções em iluminação, buscando inovar e impulsionar o mercado da luz.

Segundo o engenheiro responsável, o projeto luminotécnico proporciona altos níveis de conforto e bem estar para as pessoas que usufruem do espaço planejado. Isso porque, para cada ambiente existe um tipo de iluminação.

“É necessário entender o objetivo da iluminação, seja para dar destaque a alguma obra de arte, iluminar ambientes completos ou para criar um clima mais intimista e aconchegante. A iluminação bem pensada e executada, além de cumprir com o papel da funcionalidade e praticidade, também possui grande importância no âmbito estético”, explicou ele.

De acordo com a coordenadora da Fimca, esse tipo de encontro é de extrema relevância para os profissionais da área, pois proporciona troca de ideias e parcerias entre designers, arquitetos e engenheiros.

“Parcerias ampliam a rede de trabalho, possibilitam a execução de serviços com mais qualidade, além de modificar a forma com que o profissional visualiza o contexto onde atua”, pontuou ela.

A educadora, ainda destacou a importância de somar as habilidades dos profissionais, cada qual com suas respectivas funções, proporcionando uma visão mais completa do projeto e da obra em si.