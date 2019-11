Vitória Eduarda Souza Ferla, de 11 anos, está desparecida desde o último dia 05, em Vilhena, quando saiu do colégio Machado de Assis e não voltou para casa.

Em contato com a redação do Extra de Rondônia, Flávia Batista, moradora do bairro Assossete, informou que a sobrinha estuda na escola Machado de Assis, e na última terça-feira, 05, foi para aula de manhã, porém, não retornou para casa.

Segundo Flavia, a sobrinha deixou uma carta explicando a família que ia fugir com o namorado Julyano Santana Souza, de 20 anos. “Ao tudo parece que minha sobrinha fugiu com o namorado e estamos preocupados com ela. Hoje faz seis dias que não sabemos notícias dela”, relatou a tia.

A família pede a quem conhecer a menina ou souber de seu paradeiro que entre em contato com a Polícia Militar 190, 69 3321-3301 – Polícia Civil, ou 69-99372-1890, pois estão desesperados a sua procura.