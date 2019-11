A Prefeitura de Cabixi promoveu nos dias 06 e 07 de novembro, uma capacitação aos profissionais da saúde em atendimento pré-hospitalar e técnicas de resgate.

A formação contou com simulações variadas colocando a prova às habilidades de toda equipe para um melhor aperfeiçoamento da prática profissional.

As atividades contaram com o apoio da Polícia Militar (PM), Secretaria e Unidade Mista de Saúde, o técnico de enfermagem Adriano Lima, além do enfermeiro e professor Bruno Guimarães junto a equipe de trabalho.

Na ocasião, o secretário de saúde Edson Lima Nascimento Filho, agradeceu a todos que fizeram parte do trabalho. “Os esforços para ter mais qualidade na cidade de Cabixi permanecem os mesmos. Os cursos realizados tem grande peso financeiro e qualitativo, a gestão municipal possibilitou com muito zelo este que foi o primeiro de muitos outros que acontecerão na cidade para melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais do quadro”.

