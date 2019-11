O Vilhenense Esportivo Clube, perdeu por 5 a 1 do Real Ariquemes, neste domingo. 10, no estádio Portal da Amazônia, na sua estréia do Campeonato Rondoniense Feminino 2019.

Taina, Rafaela, Mikaelle, Jerica e Barbaram marcaram os gols do Furacão do Vale do Jamari. Julia descontou para o Leão do Cone Sul.

Com o resultado, o Real assumiu a ponta do grupo do estadual feminino com três pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado, ás 16h00 (horário de Rondônia), no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.