O deputado Chiquinho da Emater (PSB) participou na noite de segunda-feira 11 , do “Fórum de Educação Empreendedora” realizado pelo Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae), no Talismã II em Porto Velho.

De acordo com o parlamentar o evento é uma ação do Programa Nacional de Educação Empreendedora do Sebrae voltada para a formação de professores e demais profissionais da educação.

A iniciativa busca fomentar ideias para inspirar vidas proporcionando inovações que influenciam o comportamento empreendedor, estimulando profissionais e alunos através da dinamização do ensino em várias áreas.

O “Fórum Empreendedor” disponibilizou em seu cronograma uma roda de conversa sobre temas de gestão, além de palestra com Ivys Urquiza, que comanda o maior projeto digital de ensino exclusivo de física em Língua Portuguesa do mundo.

Em seguida se apresentou o advogado, escritor e professor Gabriel Chalita que possui em seu currículo doutorado em sociologia política e em filosofia do direito, além de ter sido Secretário Municipal e Estadual da Educação de São Paulo e presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação (CONSED).

“Foi muito satisfatório participar deste evento, porque através da metodologia proposta é possível estimular ainda mais o nosso senso empreendedor sem falar que é um fórum que o Sebrae está organizando voltado também para profissionais da educação e gestores públicos, afim de qualificar suas demandas com o mundo globalizado”, destacou o deputado Chiquinho da Emater.

O “Fórum Sebrae de Educação Empreendedora” contou com a presença do presidente do Sebrae Daniel Pereira, do presidente do Sistema OCB Salatiel Rodrigues, entre outras autoridades. As inscrições foram realizadas por meio da doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, tendo seu encerramento com a realização de um talk show com os palestrantes e alguns participantes.