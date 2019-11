O deputado Ezequiel Neiva (PTB) entregou na manhã de sexta-feira 08, em Colorado, kits didáticos para a implantação do “Projeto Musicando”, que beneficiará estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Neiva destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 345 mil.

No município de Cerejeiras o projeto está em fase de implantação. O deputado afirma que o “Musicando” contribuirá com o fortalecimento do processo de aprendizagem dos estudantes, pois ao seu ver a música exerce relevante papel na formação cultural. “Fico muito feliz em poder proporcionar aos jovens o acesso à aprendizagem da música, de poder ajudar a desenvolver o hábito pela música”, comemorou.

De acordo com o parlamentar, o projeto será importante para a formação educacional dos jovens que poderão preencher o tempo ocioso aprendendo algo relevante. “Nas próximas semanas a Escola Técnica e Profissionalizante de Cerejeiras estará funcionando, oferecendo inicialmente o curso de montagem e manutenção de computadores. Será mais uma opção de aprendizagem”.

O prefeito professor Ribamar declarou que o investimento contribuirá para a melhoria do processo de ensino aprendizagem nas escolas, pois se consolidará no município e ajudará a promover a educação com mais qualidade. “Em nome da população de Colorado externo minha gratidão ao deputado Ezequiel Neiva, pelo comprometimento em destinar recursos para o município”, agradeceu ele.

O vereador Natálio também participou do evento e disse que Ezequiel Neiva tem contribuído com investimentos na área da saúde, educação, infraestrutura e ações sociais.