Durante sessão ordinária na tarde de terça-feira 12, na Assembleia Legisaltiva, o deputado estadual Cirone Deiró (Podemos) usou a tribuna para falar da alegria em receber empresários do Rio Grande do Sul, da Oleoplan, maior empresa fabricante de biodiesel do Brasil.

O deputado levou os empresários para conhecer a capital do café, Cacoal, onde pôde mostrar as potencialidades do município.

Segundo ele, os empresários gostaram muito da região e dentro da perspectiva de ajudar no crescimento econômico, vão instalar uma unidade da empresa em Cacoal.

“Com 40 anos de história, o Grupo Oleoplan é referência nacional em energias renováveis. Atende o mercado interno e externo com produtos derivados do processamento de soja. A Oleoplan é hoje uma empresa diversificada, que atua também no setor de produção de biodiesel, de energia eólica e de cultivo de palma de óleo”, destacou Cirone.

O deputado disse ter a sensação do dever cumprido, pois desde o início do mandato atua firme para proporcionar o desenvolvimento econômico de Rondônia, mais precisamente de Cacoal, “e hoje ter uma empresa de grande magnitude, que é responsável por cerca de 10% do mercado nacional de biodiesel e gera energia elétrica para abastecer aproximadamente 750 mil pessoas, nos deixa emocionado”, enalteceu Deiró.

O parlamentar anunciou que, a princípio, a empresa vai investir cerca de R$ 55 milhões e gerar 150 empregos direto. “Essa empresa vai trazer produção e desenvolvimento para a região e para o Estado”.

Ao encerrar, Deiró destacou que a Oleoplan já comprou 20 hectares de terra, na entrada da cidade e já faz o trabalho de terraplanagem.

CPI ENERGISA

O deputado destacou ainda as audiências públicas da CPI da Energisa em Cacoal e Ji-Paraná, na última segunda-feira 11. Segundo ele, participaram das reuniões consumidores de vários municípios, atendendo o chamado da Assembleia Legislativa. Na ocasião foram apresentadas denúncias e sugestões para que a CPI elabore seu relatório final.