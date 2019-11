Antônia Leite, 54 anos, foi diagnosticada com hérnia de disco, processo degenerativo com osteófitos (bico de papagaio) na lombar e cervical, há mais de cinco anos. Um quadro bastante grave que a incapacitava de realizar as atividades cotidianas, além do abalo emocional causado pelas sucessivas crises de dor e o medo de se tornar incapaz.

A fisioterapeuta Mayri Santana, narra que a dona de casa iniciou o tratamento há cerca de três anos. “Ela apresentava muitas limitações articulares, dores intensas, formigamento em membros e com perda de força significante na musculatura”.

Devido ao caso, a paciente foi submetida a um processo de reabilitação ortopédica, procedimento exclusivo da clínica Cuidados à Saúde Litiê Ferreira de Vilhena, que oferece tratamentos eficazes que vão além de superar os problemas patológicos, pois busca as alterações biomecânicas que levaram à lesão e consequentemente às dores.

“É importante identificar quais os fatores que causaram a lesão para iniciar a reabilitação integral. É muito mais complexo do que simplesmente tirar o paciente da crise de dor”, explicou a fisioterapeuta.

Neste sentido foi criado um protocolo exclusivo de intervenção ortopédica através de atendimentos personalizados, onde se atende no máximo três pacientes por horário. O protocolo é aplicado em três etapas, que garantem um processo com início, meio e fim do tratamento.

PROCEDIMENTOS

A 1ª etapa é focada na analgesia, ação antiflamatória e reversão dos quadros águdos. Para isso utiliza-se diversos recursos terapêuticos, entre eles técnicas manipulativas no eixo ósteoarticular vertebral, acupuntura, ventosaterapia, agulhamento seco, crochetagem mioaponeurótica, técnicas neuromiofasciais no conjunto neurovascular e conjuntivo do sistema musculoesquelético, craniopuntura de Yamamoto.

A 2ª etapa é voltada para a reabilitação avançada com analgesia. Aqui, combinada a analgesia o paciente inicia o trabalho de reabilitação postural e ortopédica, força, coordenação, propriocepção, resistência e ganho de amplitude dos movimentos.

Como recursos terapêuticos utiliza-se manta térmica com infravermelho, ultrassom, liberação miofascial, laser, crioterapia, equipamentos do pilates, bandagem elástica funcional, estabilização segmentar de coluna com Stabilizer.

A 3ª etapa tem o objetivo de ganho de força e melhora do condicionamento físico, pois o paciente já está livre da dor e necessita voltar a sua rotina de trabalho e atividades. Utiliza-se recursos do treinamento funcional e dos equipamentos de pilates, com o objetivo de ganho de resistência muscular, manutenção e readaptação das alterações ortopédicas, correção postural, e estabilização das patologias crônicas.

“É importante acreditar que você pode viver sem dor. Um tratamento adequado envolve muitos recursos terapêuticos e engajamento do profissional. Temos uma equipe com treinamento específico para as patologias ortopédicas e reumatológicas, além do amparo emocional e motivacional oferecido para que juntos possamos alcançar o sucesso do tratamento”, ressalta Litiê Ferreira, proprietária do Cuidados à Saúde.

