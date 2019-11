A dona de casa Irani Teodoro Anacleto, moradora da Rua 743, do bairro Marcos Freire, em Vilhena, entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para fazer um desabafo público.

De acordo com ela, no final de outubro, teve a infelicidade de ir parar no Hospital Regional após receber uma resposta grosseira do prefeito Eduardo Japonês (PV), quando foi questionar o alagamento de sua casa devido às obras de asfalto no referido bairro.

Irani, que mora no bairro há mais de 20 anos e garante que nunca teve incômodos e prejuízos em sua casa em temporada de chuvas, relata que, após as obras de asfaltamento em seu bairro, sua casa começou a alagar durante as chuvas.

“Logo após terraplanar e colocar a primeira camada de asfalto na rua, minha casa e de alguns vizinhos começaram a ficar alagadas constantemente’, frisou.

Diante da situação, Irani e sua vizinha, Lourdes da Silva Barretos, resolveram ir até o Ministério Público (MP) para obter orientações de como proceder em relação à situação, quando, no prédio do órgão, encontraram o prefeito Eduardo Japonês.

Irani e Lourdes, então, aproveitaram a ocasião para relatar o caso ao mandatário vilhenense. Porém, elas ficaram pasmas ao ouvir a seguinte resposta: “Quando não tinha asfalto, a gente reclama; quando tem asfalto também reclamam. Vocês não são engenheiras para saber se é necessário fazer bueiro; a culpa é de vocês que têm o terreno baixo; vocês têm que fazer sumidouro”, teria dito o prefeito.

Ao site, Irani desabafou, dizendo que “o gestor do município não deveria ter essa postura; Japonês foi mal-educado e grosseiro”.

Afirmou, ainda, que os moradores do bairro não estão satisfeitos com a obra executada na Rua 743. “Toda vez que conversamos com o responsável da obra, sempre dá uma resposta diferente”, pontuou.

Irani concluiu dizendo que, devido ao fato, teve a pressão alta e foi parar no Hospital Regional. O site deixa espaço ao mandatário municipal para eventuais esclarecimentos.

>> VEJA OS VÍDEOS ENVIADOS PELA DONA DE CASA:

