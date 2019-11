A médica especializada em neurologia e neurofisiologia, Gisele de Moraes Cristovam, estará atendendo na Clínica Mega Imagem de Vilhena nos dias 22, 23 e 24 de novembro.

De acordo com a profissional, o eletroneuromiografia oferece aos pacientes um diagnóstico completo e preciso, que pode orientar o médico a investigar e tratar os sintomas de forma mais direcionada.

Problemas como a dor crônica em braços e pernas que em diversos casos não apresentam a causa, podem ser identificadas com a eletroneuromiografia. O exame também é usado para diagnosticar lesões traumáticas por esforço repetitivo dos nervos, além de neuropatias por diabetes, tireóide, deficiência de vitaminas, dentre outras.

Para mais informações ou agendamento de consultas entrar em contato 3322-1301 / 3322-1307 ou ir até a clínica, localizada na Rua Carlos Stahl, 4963 – Jardim Eldorado.

FORMAÇÃO

Graduada em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a profissional atua na área há pouco mais de oito anos. Gisele possui especialização em neurologia e trabalha com ênfase no exame de eletroneuromiografia. Atualmente a médica é doutoranda em neurociências.