Na manhã desta quarta-feira, 13, a Polícia Militar (PM) recolheu uma moto Biz com placa de Vilhena, que estava abandonada em via pública na cidade de Cacoal.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM recebeu informação via 190, que uma motocicleta estaria abandonada na frente de uma residência na Rua Antônio de Paula Nunes, no bairro Princesa Izabel.

Com isso, uma guarnição foi até ao endereço e constatou a veracidade da informação. No local havia uma motocicleta Honda Biz 125 de cor preta, placa NDJ-3038/Vilhena, a policia fez consulta no sistema, mas não havia registro de roubo/furto.

Porém, por o veículo estar abandonado em via pública, foi removida ao pátio da delegacia de Polícia Civil, onde ficará a disposição do proprietário. Todavia, os policiais entraram em contado com uma pessoa na qual o documento do veículo apresenta como dono, porém, foram informados que a motocicleta já havia sido vendida a cerca de três anos.