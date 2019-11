De autoria do deputado estadual Alex Silva (Republicanos), será realizada no próximo dia 25 de novembro, às 09h na Assembleia Legislativa, uma sessão solene em homenagem ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia.

Na ocasião, o Coronel Demargli da Costa Farias, militar do Corpo de Bombeiros receberá um título de Cidadão Honorífico do Estado de Rondônia. O sargento Jesse de Gois do 1º Grupamento de Bombeiros Militar do Corpo de Bombeiros receberá Medalha do Mérito Legislativo e 185 profissionais serão homenageados com Voto de Louvor pela excelente atuação nas ocorrências de incêndio em vegetação no Estado.

Durante o evento, o Corpo de Bombeiros fará uma exposição com os materiais utilizados pelos militares em ocorrências como mergulho, busca e resgate, salvamento em altura, atendimento pré-hospitalar (acidentes de trânsito, vítimas de traumas, etc.) e combate a incêndio, com a demonstração de roupas especializadas, equipamentos de combate às chamas, entre outros itens.