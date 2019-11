O atleta vilhenense Pedro Paulo Gomes da Silva, de 26 anos, que se consagrou campeão na categoria até 72 kg no I Desafio Internacional de Kickboxing, visitou na tarde de quarta-feira, 13, a redação do Extra de Rondônia, para relatar sua participação no evento esportivo ocorrido no último 02 de novembro, em Porto Velho.

Pedro conta que pratica há mais de 10 anos Kickboxing, boxing, Jiu-Jitsu e MMA e para a competição passou por um treino intenso e uma alimentação de alta performance. “ Treinei bastante, duro e o resultado foi mostrado no ringe conquistando o título” pontuou.

O atleta que treina com o Sensei Junior Oliveira, disse que agora o foco é sua próxima luta que acontecerá na cidade de Rio Branco-Acre. “Já comecei a treinar, pegando mais firme e duro nos exercícios. Pois, nessa luta vou competir em uma categoria abaixo, e é preciso ter um treinamento pesado para atingir o peso ideal que é 67 kg”, frisou.

Pedro disse que se vencer a próxima luta, avançara na seguinte fase em busca para a disputa de cinturão. “É preciso sair da zona de conforto se dedicar ao máximo se almejamos a vitória, no meu caso é a disputa pelo cinturão”, finalizou.