Acidente envolvendo uma moto e um carro aconteceu na noite desta quinta-feira, 14, no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Presidente Nasser, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor o carro VW Gol de cor vermelha, placa PGB-3166/Manaus, seguia pela Avenida Tancredo Neves, sentido Avenida Rondônia, quando no cruzamento com a Avenida Presidente Nasser, ligou a seta para acessar a via sentido Avenida Melvin Jones, neste momento foi houve a colisão com a moto Honda CB 250 F Twister, de cor vermelha, placa OHT-1153/Vilhena.

No choque, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido ao Hospital Regional por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptrân) registrou a ocorrência.