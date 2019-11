A arquiteta e urbanista formada pela Unesc em Cacoal, Danielly Alves, conquistou a vice colocação no II Prêmio TCC, realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO).

A cerimônia de premiação aconteceu em Porto Velho. Na foto os professores Rodrigo Selhorts e Andressa Zampolli, Danielly Alves e a coordenadora Jamille Coelho do curso de arquitetura e urbanismo.

Foi realizada a grande final do Unesc Voice em Cacoal, onde 12 candidatos se apresentaram. Na foto os jurados jornalista Jusmar Lustoza e a dupla sertaneja Cleber e Gustavo nas laterais, ladeiam os campeões Matheus Patez acadêmico do 10º período do curso de arquitetura e urbanismo faturou o 2º lugar, com a música “Efeitos”, e em 1º lugar a acadêmica Bruna Chagas do curso de pedagogia da Unesc, com a música “João de barro” de Leandro Léo, interpretada por Maria Gadú.

Inaugurou em Cacoal, na rua dos Pioneiros entre as avenidas Sete de Setembro e Porto Velho, no último dia 06, o El Loco Burrito de comida mexicana artenasal, e já é considerado um dos points mais procurados da Capital do Café.

O restaurante atende também com delivery, que já é sucesso há cerca de um ano. Parabéns pelo empreendimento aos sócios-proprietários casal Chef Fábio Linhares e Rubia Amâncio e cirurgião-dentista Hugo Larsen Ferreira.