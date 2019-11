Começa nesta sexta-feira, 15, a 17ª edição da Copa AVV, em Vilhena. O evento esportivo vai até domingo, 17, e será realizada nas quadras do ginásio Jorge Teixeira de Oliveira e na escola Estadual Maria Arlete Toledo.

De acordo com o técnico Silvan Freitas, o ginásio Jorge Teixeira receberá os jogos nas categorias Sub-21 e Sub-16 e será transformado em duas quadras com jogos simultâneos. Já a categoria xodó da Copa AVV, Sub-14, terá os jogos na quadra da escola Maria Arlete Toledo que também será a praça de alimentação e alojamento para os atletas que virão de outras cidades.

Na edição deste ano, a Copa AVV contemplará as disputas em três categorias e contará com a participação de 37 equipes no feminino e masculino: sendo sete na categoria Sub-14, doze na sub-16 e dezoito equipes no sub-21, totalizando mais de 300 atletas.

Os jogos acontecerão nos três turnos e como tradição haverá jogos com boa qualidade técnica e shows das torcidas das delegações visitantes, prometendo verdadeiras “batalhas”, pela busca dos troféus e medalhas mais cobiçadas do voleibol rondoniense.