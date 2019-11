Uma edificação ampla e dotada de estrutura para prestar atendimento à uma população calculada em duas mil pessoas encontra-se inexplicavelmente abandonada há anos no distrito de Rondolândia, em Corumbiara.

A situação em que o prédio onde funcionou um Posto de Saúde gera revolta e indignação, principalmente pelo fato de não haver mais na localidade nenhum ponto de referência para prestar serviços à comunidade. O caso vem sendo repercutido em redes sociais e segundo informações foi encaminhado ao Ministério Público.

De acordo com material enviado ao Extra de Rondônia, o prédio está abandonado desde a gestão passada, e a atual administração não tomou providência alguma para reverter a situação. O abandono por tanto tempo deixou suas marcas em toda a estrutura, com vidros quebrados, forro arrancado em vários pontos e caindo em outros, louça de banheiros saqueada, mato tomando conta do pátio e proliferação de insetos por todos os lados.

Com o posto desativado, a população do distrito fica à mercê da própria sorte com relação a saúde. Em qualquer tipo de ocorrência o jeito é deslocar-se até a sede do Município, fazendo um percurso de 14 quilômetros, ou recorrer a Cerejeiras, que está a mais de vinte de distância. Num caso de emergência isso pode corresponder a alto risco de morte. Não há sequer um ambulância ou ao menos um enfermeiro quer fique à disposição dos moradores em tempo integral.

Segundo a denúncia, a atual administração nunca manifestou o mínimo interesse em modificar o panorama. Por isso, as imagens que ilustram esta matéria, além de vídeos feitos no local estão sendo encaminhados ao Ministério Público com pedido de providências a fim de tirar a população desta situação de abandono.

