O prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondé (PDT), recebeu no último final de semana a visita do deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB), que esteve no município para manifestar apoio à administração municipal.

O parlamentar aproveitou para conhecer um pouco do trabalho da administração e trocar ideias de suas experiências, e colocou seu gabinete à disposição na busca de recursos para o crescimento do município.

O prefeito Vino – que esteve acompanhado do vereador Adimilson Megias Leite (PSB) conhecido como “Keki” – aproveitou a oportunidade e reivindicou do deputado a liberação de uma emenda para construção de calçamento do Porto Municipal de Pimenteiras.

Prontamente, Ezequiel Neiva se manifestou favorável, dizendo que “estamos trabalhando em parceria com a administração municipal, Assembleia Legislativa e governo de Estado em prol do desenvolvimento de Pimenteiras”.

O parlamentar salientou que sabe da real necessidade que o município de Pimenteiras enfrenta em relação a obras de infraestrutura e garantiu apoio. “Nosso trabalho em conjunto tem por objetivo proporcionar aos pimenteirenses, muito além do desenvolvimento e crescimento do município. O intuito é a liberação do recurso de uma emenda parlamentar destinados para a construção do calçamento do porto municipal de Pimenteiras e transformam-se em qualidade de vida para a população”, frisou Ezequiel.

Para o Prefeito Vino, a obra é uma antiga reivindicação dos moradores, que aguardam por melhorias. “Ter o Calçamento do Porto Municipal e uma conquista para a população do município”, encerrou o mandatário municipal.