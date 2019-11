Apesar do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) ter informado que após a perfuração de um novo poço semi artesiano para substituir outro que estava contaminado por algas, o problema parece estar persistindo.

Há cerca de um mês a rede de distribuição do SAAE está fornecendo ao bairro e parte da região central da cidade com a agua do poço novo, mas a população continua reclamando da qualidade do produto, que continua com alteração visível na cor.

Logo que o poço foi ligado à rede, o SAAE garantiu que em questão de poucos dias a água voltaria a coloração normal, pois havia necessidade deste prazo para que as tubulações ficassem livres das algas que vinham do poço antigo. Na ocasião foi estabelecido que em menos de uma semana a situação estaria normalizada.

No entanto, não é isso que está acontecendo. Na tarde desta quinta-feira 14 a reportagem do Extra de Rondônia recebeu um vídeo feito no período da manhã por moradores da Avenida Primeiro de Maio mostrando a água que estão recebendo do sistema do SAAE, que continua apresentando cor amarelada. Segundo o autor da filmagem, não foi percebida nenhuma mudança da situação mesmo após o início da distribuição de água do poço novo.

