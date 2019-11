Desde segunda-feira 11, os acadêmicos do 10º período de direito da Faculdade Avec estão promovendo a “Semana AVEC de Atendimento Previdenciário” destinado à população de Vilhena. O atendimento acontece das 14h às 17h no campus da instituição e nesta quinta-feira 14, é o último dia.

De acordo com a professora de direito Marcia Carvalho, o objetivo da ação é colocar em prática os estudos dos acadêmicos sobre as regras para concessão dos benefícios do RGPS, vigentes antes da PEC e após a sua publicação.

“Embora não constasse na ementa curricular, as novas regras da Reforma da Previdência, entendo ser de grande relevância o seu estudo e a sua aplicação em casos concretos, com atendimento ao segurado, para esclarecimento de dúvidas quanto à modificação de seus direitos. Isso amplia a capacitação dos acadêmicos, e também é muito satisfatório observá-los empenhados em atender a população”, disse a professora.

O diretor acadêmico da instituição, professor Marcos Roberto Pinto, ressaltou que Faculdade Avec visa formar profissionais qualificados, tanto na área teórica como prática.

“Nossos acadêmicos aqui tem uma ampla oportunidade de conhecimento em suas áreas. A instituição além de visar essa excelência, também é preocupada com o lado humano e social, por isso, ações como a ‘Semana de Atendimento Previdenciário’ e tantas outras, tem agenda fixa na Avec.”, explicou Marcos Roberto.

ATENDIMENTO

É importante, que as pessoas levem a carteira de trabalho, documentos pessoais e a senha do MEU INSS, e quem ainda não tiver, deve tirar a senha na sede do INSS.

O atendimento será por ordem de chegada e também oferecerá à população a realização do cálculo de quando a pessoa poderá se aposentar.

A Faculdade AVEC está localizada na avenida Liliana Gonzaga, 1265, bairro Bela Vista.