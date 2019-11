Após repercussão da matéria do Extra de Rondônia a respeito do aumento de 12% na tarifa de água denunciado pelo vereador Jabá Moreira (PRP) em Cacoal, aliados da prefeita Glaucione Rodrigues (MDB) tentaram “desmentir” a informação, espalhando em grupos de whatssapp que tratava-se de um fake News.

Porém, nesta terça-feira, 12, Jabá, mais uma vez, usou a rede social Facebook para acabar com o que ele classificou de “conversa fiada e fofoca” por parte dos aliados da mandatária municipal.

Em vídeo, o parlamentar comprova que o aumento é real e foi feito de forma unilateral, através de decreto, por Glaucine, sem sequer ter enviado o documento à apreciação do Legislativo.

Para derrubar o decreto, 11 dos 12 vereadores assinaram o decreto legislativo 04/CMC/2019, com a finalidade de “sustar os efeitos jurídicos do ato normativo baixado pela chefe do Poder Legislativo 7.376/PMC/2019”.

Apenas o presidente da Câmara, Valdomiro Corá, que é cunhado da prefeita, não havia assinado o decreto legislativo.

“Todos os vereadores foram unânimes para suspender esse aumento da tarifa de água, o qual descobrimos na quarta-feira passada. Fizeram por lá (na prefeitura) pensando que iriam esconder da Câmara.

PRESENTE DE ANIVERSÁRIO

Para o vereador, o aumento de 12% na tarifa de água representa “um belo presente aos cacoalenses no aniversário do município e um ato de falta de respeito com a população de Cacoal” (leia mais AQUI).

