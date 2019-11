M.S.S, de 27 anos foi detido na madrugada desta sexta-feira, 15, pela Polícia Militar (PM), por dirigir embriagado e ainda quase provocar acidente com a viatura policial.

Conforme consta em boletim de ocorrência, durante patrulhamento pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, um veículo de marca Toyota modelo Hilux de cor vermelha, conduzido por um jovem de 27 anos, saiu do estacionamento sem observar as regras de circulação, quase provocando um acidente com a viatura da PM, e continuou pela via dirigindo em ziguezague.

Com isso, os militares abordaram o motorista e foi constatado que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o condutor apresentava sinais de embriagues alcoólica, tipo olhos avermelhados, dificuldade no equilíbrio e fala arrastada.

Contudo, foi convidado a fazer o teste do bafômetro, tendo como resultado 0.70 mg/l constatando assim um nível maior que o permitido para a condução de veículo.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). O veículo foi levado ao pátio da Ciretran.