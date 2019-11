O furto de uma bicicleta aconteceu na manhã desta sexta-feira, 15, na Avenida Paraná, em frente uma padaria.

Conforme consta em boletim de ocorrência, a vítima de 47 anos, procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), e contou que deixou sua bicicleta da marca Cairu modelo Genova, com cesta feminina, de cor branca e azul, estacionada no bicicletário em frente a padaria Casa do Pão, da Avenida Paraná.

Contudo, algum tempo depois ao sair, sua bicicleta não estava mais no local. Porém, o estabelecimento possui câmeras de monitoramento, na qual cedeu as imagens da ação do bandido para a Polícia Civil, investigar o caso.

