A Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Vilhena (Amavi), promoverá no dia 23 de novembro, as 14h no auditório da Sicoob, o “1º Ciclo de Palestras da Amavi” para discutir questões a cerca do autismo.

O evento contará com a presença de quatro profissionais de Porto Velho, dentre eles o juiz de direito Flávio Henrique de Melo, a psicóloga Janaína Sampaio, a psicopedagoga Silvia Thomas e a fonoaudióloga Gabriela Even Santos Rocha.

De acordo com os organizadores, o ciclo de palestras é direcionado à profissionais da saúde, educação, representantes do executivo, legislativo, judiciário, familiares e acadêmicos que desejam adquirir mais conhecimento e experiência na área. A entrada será um quilo de alimento não perecível.