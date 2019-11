Aprecio e respeito a atividade de nossas indústrias. Há muita complexidade e desafio no processo industrial. Matérias primas especiais, máquinas sofisticadas e caras, precisão dos funcionários, controle da hora máquina, utilização dos equipamentos, controle de qualidade, custos diretos e indiretos etc.

Os resíduos do processo produtivo requerem análise para identificação de quem os gerou. A ação seguinte é fazer com que os envolvidos se enquadrarem nos padrões operacionais, para não comprometer os resultados. Bom seria se todas as demais organizações tivessem o mesmo cuidado, para com as mercadorias e produtos rejeitados, qualquer que seja seu porte ou tipo de negócio.

Sempre que um retrabalho é feito, seja ele proveniente de matéria prima imprópria ou de falha dos funcionários, ele implica em custos, perda de tempo produtivo, gastos adicionais com energia, tempo de máquina. Num certo sentido, todo o retrabalho é um atestado da existência de falhas, desatenção e/ou falta de treinamento.

Diante das perdas operacionais a gerência deve ter uma visão correta, bem como uma postura compatível. Adicionalmente, precisa agir com rapidez, objetivando combater a ocorrência de erros.

Uma de nossas madeireiras, visando corrigir estas distorções e ineficiências, criou uma rigorosa norma interna, regulamentando toda sua operação industrial, para identificar e corrigir tais erros. Os parâmetros operacionais e de qualidade, bem como as tolerâncias máximas e mínimas, foram colocadas no papel. As rejeições passaram a ser controladas tanto na recepção do material, quanto na área de produção. Foi criado um local para armazenar as rejeições identificadas, as quais passaram a ser deduzidas das faturas dos fornecedores. Também ficou decidido que na primeira semana do mês seria revendido todo o estoque dos produtos rejeitados no mês anterior. Agindo assim, passou-se a mensurar a perda financeira e física das rejeições.

Qual a quantidade, valor e frequência de suas perdas e rejeições? Qual o tratamento que está sendo dado a elas? Existem metas de redução? Quais as principais providências adotadas para eliminá-las? Toda a equipe está consciente e empenhada nesse esforço?

Cabe aos que atuam na administração e operação industrial adotar medidas severas a respeito. Por exemplo: 1.-É preciso dar atenção aos resíduos, perdas e retrabalhos; 2.-É preciso treinar os colaboradores e supervisionar seu desempenho funcional; 3.-Toda e qualquer forma de incompetência precisa ser combatida de forma sistemática e na origem; 4.-É preciso dispor de instrumentos para identificar como e onde surgiram essas falhas; e 5.-A qualidade do produto final precisa ser preservada, para que a imagem da empresa não seja negativamente afetada por essas ocorrências.