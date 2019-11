O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 16, no cruzamento da Avenida Melvin Jones com a Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor do veículo Fiat Palio de placa NDW-3177, seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), quando ao chegar no cruzamento, colidiu com o carro VW Gol, placa NEE-5685/Vilhena, na qual a condutora teria avançado a preferencial, e com isso, provocado o acidente.

No choque, o veículo Palio ficou com frente totalmente destruída. O Gol teve a lateral bem danificada. Não houve feridos, apenas danos materiais. O condutora do Gol, realizou o teste de bafômetro e constatou 0,00 de alcoolemia.

A P-trân registrou o boletim de ocorrência e depois liberou os veículos.