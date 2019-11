A prefeitura de Cabixi recebeu nesta semana R$ 1 milhão para a construção de uma ponte de concreto sobre o rio Escondido, na Linha 09, entre as Linhas 02 e 03.

O repasse ocorreu por intermédio do deputado Ezequiel Neiva (PTB) junto ao Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura e Serviços Públicos (DER). Com o recurso em caixa, a prefeitura prepara a abertura do processo licitatório para a contratação de empresa para a execução da obra.

Ezequiel Neiva disse que a ponte de concreto, com 28 metros de extensão, resolverá em definitivo um dos maiores problemas dos produtores das regiões de Cabixi e Cerejeiras. “A ponte de madeira não tem suportado o trânsito de carretas bitrem que transportam a alta produção da região: soja, milho e rebanho bovino, além de insumos para a alimentação do rebanho”, detalhou o deputado.

Os esforços para a construção da ponte de concreto sobre o rio Escondido, de acordo com o deputado, foram iniciados em 2017, quando Ezequiel Neiva era o diretor-geral do DER. O parlamentar lembra que junto com o prefeito Silvênio Almeida, inspecionou a ponte antiga, constatando a necessidade da construção de uma plataforma de concreto.

“Agora, na condição de deputado estadual, tive a oportunidade de prosseguir com as tratativas junto ao governo para que o DER firmasse o convênio com a prefeitura, no valor de R$ 1 milhão”, explicou Neiva.

Segundo o prefeito Silvênio, a construção de uma ponte de concreto sobre o rio Escondido é essencial para garantir o desenvolvimento do município. Silvênio afirma que a Linha 09 é uma das principais vias para o escoamento da produção, além de interligar os municípios de Cabixi e Cerejeiras, ressaltou ainda que no ano passado o escoamento da produção agropecuária foi comprometido por causa da precariedade da ponte de madeira.

“O projeto está pronto e o recurso assegurado. Vamos iniciar a licitação para que a obra possa começar o quanto antes”, comemorou o prefeito ao agradecer o empenho do deputado Ezequiel Neiva na efetivação do repasse a conta da prefeitura.