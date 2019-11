A vítima tinha acabado de chegar do trabalho e foi surpreendida por um homem que pulou o muro armado e anunciou o assalto.

Conforme boletim de ocorrência, o comerciante M.R.B.F, de 47 anos, chamou a Polícia Militar (PM), e contou que na noite de sexta-feira, 15, chegou do trabalho e estava arrumando seus pertences quando um homem armado com uma garrucha pulou o muro de sua casa e anunciou o roubo.

Usando de violência, o ladrão mandou que a vítima deitasse no chão e arrancou do pescoço uma corrente de cor dourada e do braço uma pulseira. Além disso, subtraiu R$ 300,00 que a vítima tinha no bolso.

Após pegar os pertences do comerciante, o bandido pulou o muro novamente para fugir.