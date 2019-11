O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 16, no cruzamento da Avenida 1802 com a Avenida Liliana Gonzaga, em frente ao Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, no bairro bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor da motocicleta Honda CG Titan 160, seguia pela Avenida 1802, sentido BR-174, e levava na garupa sua esposa e um filho, quando ao chegar próximo no cruzamento da via, segundo o condutor da CG, ligou a seta para acessar a Avenida Liliana Gonzaga, quando foi atingido pelo condutor da moto Honda XRE 300, que trafegava no mesmo sentido.

No impacto, a passageira e a criança que estavam na garupa da CG sofreram escoriações nas pernas e nos braços. As vítimas foram socorridos por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Segundo a polícia, o condutor da moto XRE é menor de idade.