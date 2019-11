Na manhã deste domingo, 17, a caminhoneira Ana Paula Piotrowski, de 38 anos, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde falou dos fatos acontecidos na madrugada de sábado, 16, em Chupinguaia, leia (AQUI).

De acordo com a profissional do volante, ela nega que tenha contratado um garoto de programa. A caminhoneira afirma que foi até a lanchonete Bar da Suzi, na Avenida Tancredo Neves, no centro da cidade com um amigo tomar cerveja e não sabia que se tratava de um “Cabaré”.

Segundo a carreteira, após consumir algumas bebidas, pagou a conta com cartão de crédito e foi embora. Porém, assim que chegou no seu caminhão percebeu que o valor cobrado era muito alto e ainda teriam dividido em três vezes. Com isso, foi até ao bar tirar satisfação. A motorista afirma que não estava com um canivete e sim com o bico de uma pistola de ar usada na cabine para limpara a poeira.

A carreteira diz que fez boletim de ocorrência do real fato acontecido e tem provas. Não nega que tinha ingerido bebidas alcoólicas. Pagou fiança por essa infração e irá responder pelo seu ato.