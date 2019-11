W.J.M, de 23 anos, levou um golpe de canivete numa briga generalizada que aconteceu numa festa na Rua 805, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM), foi informada que um homem havia dado entrada no Hospital Regional de Vilhena, com uma perfuração na barriga.

Em contato com a vítima, contou aos militares que estava com amigos e um deles resolveu ir numa casa na Rua 805, onde acontecia uma festa e estava sua ex-mulher.

Ao chegar no local, houve discussão entre seus amigos e as pessoas que estavam na festa. Com isso, desencadeou uma briga generalizada e que um homem de pele branca, alto, identificado posteriormente por Sérgio Assunpção, sacou de um canivete e desferiu um golpe na barriga da vítima.

Após cometer o crime o suspeito saiu do local e entrou em contato com a polícia confessando o fato e alegando legitima defesa, disse que estava esperando a viatura na Rua 938, no mesmo bairro.

Contudo, ao chegar no endereço citado, o suspeito não estava. No local mora um tio dele, na qual disse que o suspeito chegou desesperado falando que tinha esfaqueado alguém e que aguardaria a polícia em frente à casa dele.

O caso foi registrado na manhã deste domingo, 17, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unsip), como lesão corporal.