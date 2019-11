Para comemorar os 15 anos de carreira, a cantora vilhenense Pietra Mello gravará no próximo dia 05 de dezembro seu segundo clipe musical intitulado “Praga Ruim”.

De acordo com a artista muitos irão se identificar com a canção, pois fala sobre um ex-relacionamento. A gravação do clipe acontecerá na Four Pub e contará com vários cantores convidados.

Os ingressos já estão à venda pelo valor de R$ 20,00 antecipados. Para mais informações sobre a festa entrar em contato através do telefone (065) 9 8122-9665 ou na página do Instagram.

