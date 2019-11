Um anúncio na comunidade “Marketplace” da rede social mais famosa do mundo oferece sem explicação alguma réplicas de notas de reais de diversos valores para venda.

Segundo o perfil do vendedor, cujas iniciais são R.B, informa que ele reside em Porto Velho e conta com mais de 3,3 mil amigos.

O anúncio tem chamado a atenção de muita gente, e por não conter absolutamente nenhum tipo de informação a respeito do fim ao qual se destina o produto à venda, desperta curiosidade. Para testar a veracidade do anúncio a reportagem do Extra de Rondônia enviou mensagem no início da tarde desta segunda-feira, 18, e teve retorno em poucos instantes, confirmando que se trata mesmo de crime de comércio de dinheiro falso.

O vendedor passou um contato de Whatsapp logo em seguida, e em poucos minutos o repórter teve acesso a vídeos com demonstrações do material, além de uma tabela de preços detalhada. Os preços começam de R$ 360,00 por dois mil reais em notas falsas e chega a R$ 1 mil por oito mil em dinheiro falsificado. A entrega pode ser em mãos ou por Sedex, aí o custo fica por conta do freguês. Um dos vídeos deixa a entender que o vendedor não fabrica as notas falsas, mas recebe de fora.

Segundo matéria veiculada pelo próprio Extra de Rondônia no início deste ano, leia (AQUI), tudo isso é crime federal. E não apenas para quem produz, anuncia ou vende, mas também para quem compra. E para quem acha que se trata de alguma coisa fora de série, a internet está repleta de anúncios e reportagens sobre o assunto, indicando que muita gente é ingênua ou ambiciosa para se envolver neste tipo de situação.