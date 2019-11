Na manhã desta segunda-feira, 18, por volta das 11 horas, em abordagem de rotina a um ônibus que fazia a rota Cascavel (PR) a Rio Branco (AC), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acabaram encontrando maconha na bagagem do passageiro D.L, de 25 anos, morador de Cerejeiras.

A abordagem aconteceu na barreira da PRF junto a fronteira entre Rondônia e Mato Grosso, a poucos quilômetros da área urbana de Vilhena.

Segundo o boletim de ocorrência, a ação era mera rotina dos patrulheiros rodoviários, porém, o nervosismo do passageiro acabou chamando a atenção dos agentes. Ele acabou caindo em contradição acerca do motivo de estar viajando numa rota suspeita, com ponto de origem próximo ao Paraguai, por onde entra boa parte da maconha consumida no Brasil. Ao ter a bagagem revistada o flagrante se consumou.

Os policiais acharam dois tabletes com quase um quilo de maconha em cada um, além de três pequenos invólucros com mais droga. O rapaz confessou que parte do produto seria para consumo próprio, e que o restante iria comercializar na cidade onde mora.