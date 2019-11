A rede de rádios liderada pela Clube FM 105.5 de Brasília estreou nesta segunda-feira 18, em 15 emissoras.

A rede inicia operando nas cidades de Buritis (MG), Taiobeiras (MG), Turmalina (MG), Fervedouro (MG), Palotina (PR), São Miguel do Guaporé (RO), São Francisco do Guaporé (RO), Colorado do Oeste (RO), Erechim (RS), Panambi (RS), Lagoa dos Três Cantos (RS), Ciríaco (RS), Putinga (RS), São Domingos (RS) e Santa Fé do Sul (SP). Ariquemes (RO), como Transamérica Hits.

A estreia da rede também marcará outras novidades. As emissoras contarão com nova plástica para a execução do projeto que foi anunciado em agosto. Além disso, haverá uma série de promoções e um novo aplicativo para a interação das emissoras da rede com seus ouvintes.

O app já estava funcionando em uma versão de teste, porém, a final será publicada e atualizada hoje. A plataforma digital da rede também conta com um site, este que já está no ar e o internauta pode escolher a cidade que quer acessar.

PROGRAMAÇÃO

A rede da Clube FM contará com geração de programação 24 horas, caso o afiliado opte por operar 100% em conjunto com a rádio brasiliense. Porém, várias faixas locais serão destinadas, sendo obrigatório apenas a operação em rede entre 08h e 10h, 12h e 15h e 18h e 20h.

A rede inicia sua grade às 8h com o programa Clube do Fã. A atração é apresentada por Arthur, Luciana, Queijinho e Flanela. A atração segue até às 10h.

Em seguida, das 12h às 15h, a grade conta com os programas Amor Sem Fim e Tarde Demais, com Gaby. Das 18h às 20h o Happy Hour é apresentado por Rafinha.

Os afiliados da Rede Clube FM terão à disposição toda a estrutura da emissora brasiliense, assim como seus projetos e marcas. A emissora conta com parcerias com artistas, departamento direcionado apenas para a rede, capacitação de equipes, orientação e manual de procedimentos, operação automatizada, entre outros pontos, estão entre as facilidades oferecidas aos afiliados.