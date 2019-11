O crime aconteceu na madrugada da segunda-feira, 18, em Colorado do Oeste, e a forma de ação dos marginais indicam que eles tinham conhecimento prévio do local, sabendo exatamente onde ficavam guardados os valores da empresa imobiliária.

Os ladrões só se interessaram por valores que estavam guardados num cofre, e deixaram para trás equipamentos eletrônicos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o arrombamento aconteceu às por volta das três e meia da madrugada, com a ação tendo sido registrada pelas câmeras de segurança. No entanto, os invasores apontaram lâmpadas de lanternas em direção às lentes dos equipamentos de filmagem, e depois os mudaram de direção, impedindo que houvesse registros claros de imagens de seus rostos.

Outra coisa que chamou a atenção foi o fato deles terem se esforçado para arrombar um cofre que havia no local, dando a impressão de que sabiam que lá dentro havia dinheiro e cheques. Por outro lado, eles não se preocuparam em levar notebook ou um televisor de valor significativo que estava no escritório.

Tudo isso pode significar que os invasores tinham conhecimento prévio do alvo que escolheram, sabendo exatamente onde estavam as câmeras, que havia valores no local e onde eles estavam guardados. Os ladrões levaram entre 6 e oito mil reais em dinheiro e cheques, de acordo com levantamento preliminar do proprietário da imobiliária, que foi quem descobriu o roubo, ao chegar no escritório por volta das cinco e meia da manhã.

Com a falta de boas imagens do sistema de segurança do prédio, a polícia está buscando filmagens de outros estabelecimentos comerciais da vizinhança para tentar identificar os criminosos. Além disso, foram coletadas impressões digitais no local do crime que podem auxiliar nas investigações.