Aparentemente, há uma espécie de “norma” para o uso de diárias entre os vereadores do município de Colorado do Oeste.

E isto é confirmado através do Portal da Transparência que traz essa interessante revelação do mês de outubro: o destino predileto é Porto Velho com a utilização de 4 diárias por mês.

Após pesquisa no Portal, o Extra de Rondônia constatou também que, na maioria dos casos, a justificativa apresentada para o requerimento de diárias é semelhante: visita a deputados estaduais (principalmente os que foram eleitos com os votos da região do Cone Sul) e a órgãos públicos, como Assembleia Legislativa e Governo do Estado.

O Portal informa que o valor total (4 diárias) é de R$ 1.600,00.

Contudo, há uma exceção: o presidente da Casa de Leis, Gercino Garcia Sobrinho, diferente que seus colegas, foi até a capital federal, Brasília, entre 12 a 18 de outubro, consumindo 5 diárias, com valor total de R$ 2.750,00.

Na justificativa, Gercino disse que participou de reuniões com a bancada federal para tratar de assuntos relacionados à apresentação de emendas ao Orçamento Geral da União 2020.

MAIS DE R$ 124 MIL EM NOVE MESES

Ainda, conforme o Portal, os vereadores já gastaram exatos R$ 124.150,00 nos nove meses de 2019, desde fevereiro, mês em que começou o ano legislativo. Dividido, significa que o valor mensal gasto pelos edis é de R$ 13,700,00.

O site deixa espaço ao presidente da Casa para eventuais esclarecimentos e explicações das coincidências no destino e valor de diárias apresentadas na reportagem.