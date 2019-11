O prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondé (PDT), o popular Vino, esteve na última semana em Brasília (DF), em busca de benefícios para seu município.

Acompanhado do secretário Municipal de Saúde, Moises Herrera Penha, o prefeito foi recebido pelos senadores Acir Gurgacz (PDT) e Marcos Rogério (DEM).

Nas audiências, ele apresentou inúmeras demandas do município com foco nas áreas de Saúde e Infraestrutura urbana.

Requereu, a liberação da segunda parcela para a conclusão da reforma e ampliação do Hospital de Pequeno Porte, João Cancio Fernandes Leite, que – segundo o mandatário municipal – representa um avanço no serviço de Saúde Hospitalar em Pimenteiras.

Solicitou, também, a liberação da emenda do senador Acir Gurgacz para a implantação da iluminação Pública da Avenida Brasil, na busca de recursos que possibilitem a implantação de novos projetos.

Além disso, outras demandas do município e entidades foram apresentadas junto aos senadores Acir Gurgacz e Marcos Rogério.

“Estarmos unidos em prol do desenvolvimento de Pimenteiras e região. As forças somadas fazem a diferença no crescimento do município, onde o maior beneficiado é o pimenteirense. Acredito que nossa breve passagem por aqui foi produtiva e valiosa e poderemos, ainda, colher bons frutos desta visita”, pontuou Vino, que agradeceu aos senadores pela recepção e apoio na capital federal.