Segundo edital, os salários vão de R$ 998 a R$ 9 mil. Já as taxas de inscrições no concurso variam de R$ 50 a R$ 120. As inscrições devem ser feitas no site do Ibade.

VAGAS

Nível Fundamental incompleto: Auxiliar de Mecânico; Borracheiro; Chapeador; Costureira; Coveiro; Eletricista de Viaturas e Equipamentos; Eletricista Predial; Encanador Hidro-sanitário; Mecânico Geral; Motorista de Viaturas Leves; Motorista de Viaturas Pesadas; Operador de Máquinas Leves; Operador de Motoniveladora; Operador de Pá Carregadeira; Operador de Retroescavadeira; Operador de Trator de Esteira; Pedreiro; Soldador; Telefonista e Torneiro Mecânico.

Nível Fundamental completo: Auxiliar Administrativo e Auxiliar em Saúde Bucal.

Nível Médio: Agente Administrativo; Cuidador de Alunos; Fiscal de ITBI; Fiscal de Meio Ambiente; Fiscal de Obras e Posturas; Fiscal de Vigilância Sanitária; Fiscal Tributário; Secretário Escolar; Técnico de Segurança do Trabalho; Técnico em Agropecuária; Técnico em Edificações; Técnico em Enfermagem; Técnico em Imobilização Ortopédica; Técnico em Informática; Técnico em Laboratório de Análise Clínica; Técnico em Laboratório de Ciências Agrárias; Técnico em Laboratório de Solos; Técnico em Meio Ambiente; Técnico em Radiologia; Técnico em Saúde Bucal e Topógrafo.