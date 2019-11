A cidade de Pimenteiras realizará no sábado 30, a partir das 21h a 5ª edição do concurso “Beleza Negra”. O evento acontece no pavilhão da igreja católica, e tem o objetivo de resgatar o orgulho da cultura negra no município.

As participantes competirão pelas faixas de “Miss Beleza Negra”, “Miss Simpatia” e “Miss Elegância”, além do título será entregue uma quantia em dinheiro como premiação.

Durante a competição, as candidatas desfilarão em trajes de esporte fino, social e afro-brasileiro, e serão avaliadas em presença de palco, desenvoltura, beleza, espontaneidade, carisma e simpatia. E mais, o concurso é exclusivo para moradores da cidade.

Para mais informações sobre o concurso de beleza entrar em contato através do telefone (069) 9 9318-9186.

SURGIMENTO

O concurso foi criado por Izabel Mendes, presidente da Associação dos Remanescentes Quilombolas de Pimenteiras do Oeste, no ano de 2007, que tem como foco enaltecer a beleza negra e quebrar estereótipos sociais.

“Muitos têm vergonha de serem negros e se deixam levar pelo preconceito. Esse concurso reafirma a identidade dos afrodescendentes”, destacou ela.