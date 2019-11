As eleições realizadas no clube da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) neste final de semana serviram como endosso da gestão que administra a entidade há oito anos, tendo como presidente o bancário Robertinho Alves da Silva, que fica na função até 2023.

O pleito foi apenas protocolar e regimental, e não houve sequer disputa, com chapa única participando do procedimento. “É o reconhecimento do trabalho feito por uma equipe dedicada e competente, que trabalhou junto aos associados para colocar o clube num patamar elevado e distinto”, disse o presidente reeleito em visita ao Extra de Rondônia.

As mudanças no clube podem ser aferidas no crescimento expressivo do número de associados nos últimos anos, que saltou de pouco mais de quinhentos para 1.200. Mas isso aconteceu em virtude de investimentos que trouxeram muitos avanços na estrutura do clube. Só na gestão passada, a segunda da equipe liderada por Robertinho, foi construído parque aquático, nove quiosques, dois campos de futebol, calçamento de toda a área de estacionamento e reforma da quadra de tênis. Isso acabou transformando a AABB no maior e melhor clube do gênero em Vilhena e Cone Sul do Estado.

O presidente reeleito, que só fica mais um mandato no cargo em virtude de norma regimental, tem metas definidas para a gestão que vai começar. “Vamos fazer, entre outras coisas, o calçamento da área dos quiosques e, o principal, instalar sistema de geração de energia solar para suprir nossa totalmente a nossa demanda, que em virtude das inovações implementadas aumentou bastante”. Ambas iniciativas já estão encaminhadas e começam a ser concretizadas em curto espaço de tempo.

A AABB de Vilhena atua em parceria com a FENABB (Federação Nacional das AABBs), fazendo parte de um complexo que agrega mais de mil clubes de lazer, entretenimento e esportes, o que torna o conglomerado o maior do mundo neste gênero. A administração de Robertinho conta com apoio total da administração a agência local do Banco do Brasil, de seus colegas de trabalho, “mas principalmente da equipe que dispomos na AABB para conseguir alcançar estes resultados, pois sem este grupo unido e determinado nada disse seria possível”.

O clube hoje é uma referência do setor em Vilhena e região e realiza ações solidárias como disponibilizar suas instalações para realização de “dia de lazer” para estudantes de escolas públicas, além de promover eventos sociais e esportivos regularmente.