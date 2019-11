A prefeita Sheila Mosso (DEM) recebeu nesta semana, em Chupinguaia, a visita de dois importantes representantes do Governo do Estado: Cleverson Brancalhão e Major Jefferson, da equipe de Desenvolvimento Econômico de Rondônia.

Além de analisarem questões econômicas desse município, a equipe convidou a mandatária chupinguaiense para estar presente no Fórum de Fortalecimento da Rede+Brasil – Etapa Rondônia, que será realizado no próximo dia 26 de novembro, em Porto Velho.

Na ocasião, Cleverson falou da projeção e perspectiva do Governo Estadual para o crescimento e desenvolvimento econômico do Estado de Rondônia, e também citou os do incentivos do Governo para projetos e empreendimentos que gerem novos empregos nos municípios.

Por outro lado, a prefeita também fez uma análise das expectativas do governo municipal na intenção de atrair novos investidores para Chupinguaia, com o intuito de gerar mais emprego e renda.

“Sempre é um prazer receber representantes do Governo preocupados com o desenvolvimento de Chupinguaia”, ressaltou.

Da reunião, além da prefeita, participaram várias autoridades municipais, como o vice-prefeito Daniel Rosa, os vereadores Toninho Bertozzi, Rubinho do Novo Plano e Eder Da Van e a Secretaria Municipal de Fazenda, Rosângela Evangelista.