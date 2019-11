O fato foi registrado na madrugada desta quarta-feira, 20, pela Polícia Militar (PM), na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

De acordo com a vítima, que mora na Rua 102-29, no bairro Cidade Verde II, relatou a polícia que estava dormindo com sua família, quando por volta da 01h00 da madrugada, escutou um grande barulho em frente sua residência, e quando saiu para verificar o que tinha acontecido, deparou com o muro da sua casa no chão.

Contudo, quem bateu e derrubou o muro, rapidamente fugiu do local sem deixar rastro. Apesar que no chão ficaram alguns pedaços do veículo. Porém, não é possível identificar marca e modelo.

A proprietária pede a quem souber de algum veículo que esteja danificado e que tenha ficado com tinta da cor verde nas ferragens ou lata que entre em contado com a Polícia Civil no número 3322 – 3001 ou Polícia Militar no 190, denuncie, pois não será identificado.