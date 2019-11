Foi realizado no último sábado, 16, a 5ª etapa do Campeonato Estadual de Taekwondo, na quadra do Centro Estadual para Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), em Vilhena.

De acordo com Fabio Santana, o evento esportivo foi realizado pela Federação de Taekwondo de Rondônia (FETRON) e contou com a participação de mais de 150 atletas das cidades de Porto Velho, Cacoal e Vilhena.

Os primeiros lugares por equipe foram: 1º a Academia Sparta II (Porto Velho, 2º José TKD (Vilhena), 3º Associação dos Servidores da Polícia Federal do projeto social GPRED (Vilhena) e em 4º CTPM VII (Porto Velho).

Além disso, participaram as academias Moreira Team, Júlio TKD, C.T. Detonando, Academia Lacerda, Cruz TKD e Academia O.M. Oscar Junior.

Segundo Santana, a etapa realizada em Vilhena encerrou de forma positiva e com grande participação do público que prestigiam essa modalidade de esporte. “Fiquei feliz por ter finalizado a competição com alto nível e por ter conseguido colocar cerca de 40 atletas do projeto GPRED. Não ficamos em primeiro lugar, mas o que importa é que realizamos um evento de qualidade para quem gosta de Taekwondo”, pontuou.

Fabio finaliza agradecendo o apoio do presidente e vice da FETRON, a comissão e arbitragem e apoios logístico do mestre Josué e seus alunos.

