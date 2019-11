Desde o dia 18 de novembro é realizada a edição 2019 da Paralimpíadas Escolares, no Centro de Treinamento Paralímpico, na cidade de São Paulo (SP).

Rondônia está sendo representada por uma delegação de 56 membros, compostos por técnicos e alunos paratletas das escolas da rede municipal, estadual e particular.

Entre eles, encontra-se a pequena Keury Randieli da Mata, aluna do Colégio Cívico-Militar Almirante Tamandaré. Com iniciativa da professora Roberta Sgamate, do colégio Coopevi, apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e dos professores da rede Osmar Batista e Márcia Beyer, a paratleta começou a treinar há cinco meses e compete pelo Estado na modalidade bocha adaptada.

Rondônia também está sendo representada nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), em Blumenau (SC), por uma delegação composta por 134 estudantes. As competições iniciaram no dia 16 de novembro e seguem até o dia 30 do mês.

A delegação rondoniense é dividida em três blocos. No segundo, a vilhenense Júlia Fernandes é uma das representantes na modalidade atletismo (corrida 75 e 250 metros). A atleta treina há dois anos sob orientação da professora Márcia Beyer. Júlia também é estudante do Colégio Cívico-Militar Almirante Tamandaré e foi classificada na etapa estadual dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer).

“Durante os treinamentos convidei meu ex-aluno e atleta Ozéias Meira, que já competiu a nível nacional, para incentivar e passar seus ensinamentos para a Júlia. Creio que seja importante mostrar que o esporte transforma, e também manter o vínculo com a escola que proporcionou essa transformação”, explicou a professora de Educação Física Márcia Beyer.